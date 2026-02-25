0 °С
25 Февраля , 10:43

В Башкирии 20-летняя девушка съехала на машине в кювет и погибла

Трагедия произошла ночью 25 февраля в Белорецком районе: возле села Абзаково автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП погибла находившаяся в машине 20-летняя девушка. Прибывшие на место аварии спасатели отключили аккумулятор автомобиля и извлекли тело погибшей, сообщает Госкомитет республики по ЧС.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
