В Стерлитамакском районе Башкирии задержали подростка за рулём квадроцикла

Несовершеннолетний водитель был немедленно отстранен от управления. На место происшествия вызвали его отца и составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления), а также административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), который в дальнейшем будет рассматриваться в комиссии по делам несовершеннолетних.

Квадроцикл был помещен на специализированную штрафстоянку.

Фото: ТГ-канал Владимира Севастьянова