0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
22 Февраля , 12:24

В Стерлитамакском районе Башкирии задержали подростка за рулём квадроцикла

Сотрудники ДПС МВД России по Стерлитамакскому району остановили на дороге квадроцикл XYST 405м, за рулем которого находился 12-летний мальчик, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

В Стерлитамакском районе Башкирии задержали подростка за рулём квадроцикла
В Стерлитамакском районе Башкирии задержали подростка за рулём квадроцикла

Несовершеннолетний водитель был немедленно отстранен от управления. На место происшествия вызвали его отца и составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления), а также административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), который в дальнейшем будет рассматриваться в комиссии по делам несовершеннолетних.

 Квадроцикл был помещен на специализированную штрафстоянку.
Фото: ТГ-канал Владимира Севастьянова

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru