После поножовщины в уфимском общежитии возбудили ещё одно уголовное дело

Поясняется, что должностные лица вуза и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имели информацию о наличии у одного из учащихся признаков отклоняющегося поведения и нахождении его в социально опасном положении. Но при этом они не приняли достаточных мер по проведению с ним профилактической и социально-педагогической работы.

В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 15-летний парень совершил нападение на студентов медицинского университета.

Напомним, вчера в результате нападения были ранены шесть человек, в том числе двое полицейских. В ходе задержания подросток оказал сопротивление и нанес себе раны, сейчас находится в тяжелом состоянии.

Фото: скриншот из видео прокуратуры РБ.