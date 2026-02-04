0 °С
4 Февраля , 23:51

В Уфе пьяный водитель «скорой» врезался в стоящий на обочине грузовик

ДТП произошло поздно ночью на улице Гвардейской в Уфе.

В Уфе пьяный водитель «скорой» врезался в стоящий на обочине грузовик

Водитель «скорой», 69-летний мужчина, с пассажирами «на борту» допустил наезд на стоящий впереди справа на обочине грузовой седельный тягач с полуприцепом.

Незамедлительно прибывшие на место дорожной аварии сотрудники госавтоинспекции Уфы обнаружили, что от водителя скорой помощи исходил резкий запах алкоголя, сообщает пресс-служба ГАИ Уфы.

Инспекторы предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,423 мг/л на литр выдыхаемого воздуха. Причем, водитель с результатами не согласился…

Водитель и пассажиры машины скорой помощи с травмами обратились за медицинской помощью. Следователи возбудили уголовное дело: водителю «скорой» придется ответить за пьяное вождение.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
