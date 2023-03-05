Жители Башкирии отдали мошенникам более двух миллионов рублей

В их числе – 6 фактов обмана под видом сотрудника банка, 7 ложных предложений об инвестировании и 5 афер при покупке или продаже товаров в интернете, сообщает МВД РБ.

Один из пострадавших – 47-летний уфимец. Ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и сообщил, что необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Мужчина выполнил, то что от него требовали, и лишился 200 тысяч рублей.

В свою очередь, доверился аферистам 61-летний житель Нефтекамска. Он решил купить в интернете медицинские пиявки. Однако, продавец потребовал стопроцентную предоплату. Горожанин перевел ему 18 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

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