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Сегодня, 09:04

В Уфе пожар унёс жизни двух человек

Сегодня ночью загорелся жилой дом на улице Мингажева в Уфе.

В Уфе пожар унёс жизни двух человек
В Уфе пожар унёс жизни двух человек

Пожарные, прибывшие по вызову, столкнулись с открытым пламенем: горел жилой дом размером 6х8 метров. Существовала угроза распространения огня на другие строения.

На тушение было подано несколько стволов, в том числе на защиту соседних строений. Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано.

Когда тушили пожар, обрушилась кровля дома. Из личного состава никто не пострадал. Но внутри обнаружены два человека без признаков жизни. К сожалению, врачи «скорой» констатировали их смерть.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.

В Уфе пожар унёс жизни двух человек
В Уфе пожар унёс жизни двух человек
В Уфе пожар унёс жизни двух человек
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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