В Башкирии соседи вытащили из горящего дома мужчину. Но медикам не удалось его спасти

Тушить пожар после сигнала в пожарную часть прибыли добровольные пожарные команды, силы МЧС и другие экстренные службы.

Пожар потушен, огнём поврежден жилой бревенчатый дом размером 6х7 метров. Местные жители ещё до прибытия пожарных спасли мужчину, находившегося в доме. Но, к сожалению, позже бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.