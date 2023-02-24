В Уфе две цыганки похитили у 91-летней старушки двести тысяч рублей

Две жительницы Челябинской области, цыганки-«гастролерши» обвиняются в мошенничестве.

К 91-летней уфимке они подошли на улице, представились работницами социальной службы, пришли вместе к ней домой. Там наговорили ей о замене старых купюр на новые и подменили деньги старушки на купюры «банка приколов». Таким образом они похитили у пожилой женщины 200 тысяч рублей.

Обвиняемые признали вину в совершении преступления и полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.