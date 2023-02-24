-16 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 23:34

В Уфе две цыганки похитили у 91-летней старушки двести тысяч рублей

Женщины, обманувшие пенсионерку, предстанут перед судом.

В Уфе две цыганки похитили у 91-летней старушки двести тысяч рублей
В Уфе две цыганки похитили у 91-летней старушки двести тысяч рублей

Две жительницы Челябинской области, цыганки-«гастролерши» обвиняются в мошенничестве.

К 91-летней уфимке они подошли на улице, представились работницами социальной службы, пришли вместе к ней домой. Там наговорили ей о замене старых купюр на новые и подменили деньги старушки на купюры «банка приколов». Таким образом они похитили у пожилой женщины 200 тысяч рублей.

Обвиняемые признали вину в совершении преступления и полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

В Уфе две цыганки похитили у 91-летней старушки двести тысяч рублей
В Уфе две цыганки похитили у 91-летней старушки двести тысяч рублей
В Уфе две цыганки похитили у 91-летней старушки двести тысяч рублей
Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика