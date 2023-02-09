Стали известны новые подробности пожара в кафе Уфы. В больнице уже пятеро человек

Он сообщил, что кафе долгое время успешно избегало проверок государственного пожарного надзора, так как оно относится к субъектам малого предпринимательства. Собственно, в надзорные органы не поступало и обращений о нарушениях на объекте требований пожарной безопасности.

А вот теперь – после пожара – стало известно, что накануне в здание был привезен пропановый баллон объемом 50 литров. Он находился в подвальном помещении. И сегодня, как говорят очевидцы, пожару предшествовала резкая вспышка газо-воздушной смеси.

В результате пожара в кафе пострадали пять человек. (Ранее МЧС сообщало о двух госпитализированных). Все пострадавшие, это четверо мужчин и одна 19-летняя девушка находятся сейчас в ожоговом центре больницы № 18. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас пожар ликвидирован. Дознаватели МЧС России проводят детальный осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего. Для расследования привлечены и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.