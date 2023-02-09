В Уфе горит кафе. Два человека пострадали

В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщение о пожаре поступило в 7 часов 41 минуту. Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение.

Горит отдельно стоящее кирпичное здание размером 15х20 метров. На тушении задействовано два ствола. Пожар удалось локализовать в течение двадцати минут на площади 60 кв. метров.

В результате пожара, к сожалению, двое мужчин получили травмы. Они доставлены в больницу.

Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.