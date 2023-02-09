-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 09:01

В Уфе горит кафе. Два человека пострадали

Пожар в кафе на улице Ахметова в Уфе случился в восьмом часу утра.

В Уфе горит кафе. Два человека пострадали
В Уфе горит кафе. Два человека пострадали

В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщение о пожаре поступило в 7 часов 41 минуту. Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение.

Горит отдельно стоящее кирпичное здание размером 15х20 метров. На тушении задействовано два ствола. Пожар удалось локализовать в течение двадцати минут на площади 60 кв. метров.

В результате пожара, к сожалению, двое мужчин получили травмы. Они доставлены в больницу.

Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика