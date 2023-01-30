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В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадала его мать

ДТП произошло в Баймакском районе на 15-м километре автодороги Баймак-Первомайское.

В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадала его мать
В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадала его мать

Вчера, на исходе дня, 51-летний житель Хайбуллинского района за рулём «Шевроле Нива» съехал в кювет, где машина опрокинулась. Пассажирка, 73-летняя мать водителя, получила травмы.

Освидетельствование водителя показало наличие 1,783 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Со слов мужчины, он употребил горячительное после ДТП. Полиция начала разбирательство, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. По этому поводу он высказался в своем ТГ-канале:

«Нетрезвые водители являются одной из наиболее актуальных угроз безопасности дорожного движения. Несмотря на снижение количества ДТП в республике с участием нетрезвых водителей в прошлом году, этот вопрос у нас остаётся на постоянном контроле. Задумайтесь, только за прошлые выходные мы задержали 130 нетрезвых водителей. Они могли стать причиной тяжких дорожно-транспортных происшествий».

Фото и видео предоставлены пресс-службой республиканской ГИБДД.

В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадала его мать
В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадала его мать
В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадала его мать
В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадала его мать
В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадала его мать
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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