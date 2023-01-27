В Уфе наркотики распространяли отец и сын

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы ДПС остановили машину, в которой находились 19-ти и 51-летний местные жители. Отец был за рулем, а сын – на заднем сиденьи.

У молодого человека нашли более 20 пакетиков с порошкообразным веществом, а в машине – еще 20 свертков. Общая масса изъятого превысила 150 граммов. В дальнейшем исследование показало, что в упаковках находится «мефедрон».

Выяснилось, что к сбыту наркотиков причастен и отец семейства. Он рассказал, что у них есть гараж в городе. Там полицейские обнаружили еще более 140 свертков с «мефедроном» массой свыше 600 граммов. Также на месте были изъяты оборудование для фасовки наркотических веществ и множество полимерных пакетов.

Отец и сын находятся под стражей. На них возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. Полиция продолжает проверку задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Республике Башкортостан.