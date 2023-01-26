Житель Башкирии погиб в загоревшейся бане

К моменту прибытия огнеборцев баня на улице Центральная полыхала открытым пламенем. В ходе тушения пожара внутри был обнаружен 66-летний мужчина, врачи констатировали его смерть. Как уточнили в МЧС региона, погибший строил на участке дом, а баню использовал в качестве временного жилья и затопил печь для обогрева. В результате пожара от бани размерами 4х4 метра почти ничего не осталось.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС РБ.