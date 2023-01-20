В городе Башкирии ночью загорелась квартира в многоэтажке. Есть пострадавший

Очагом возгорания оказалась кухня в двухкомнатной квартире, уточнили в МЧС региона. К моменту прибытия экстренных служб там горело домашнее имущество. Благодаря четким и оперативным действиям пожарных в течение десяти минут возгорание было локализовано, на соседние квартиры огонь не распространился.

12 жильцов дома эвакуировались самостоятельно по лестничному маршу. К сожалению, не обошлось без пострадавших: при попытке потушить возгорание получил ожоги 43-летний мужчина. Он госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы, предварительный диагноз — термический ожог обеих нижних конечностей, правой верхней конечности 1,2 степени 20-25%.

Причина случившегося устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС РБ.