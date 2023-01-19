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Водителю, по вине которого в ДТП погибла женщина, суд в Башкирии вынес приговор

Ранее Кушнаренковский районный суд прекращал дело в отношении обвиняемого в связи с примирением сторон. Однако прокуратура обжаловала данное решение в Верховном суде республики.

Водителю, по вине которого в ДТП погибла женщина, суд в Башкирии вынес приговор
Водителю, по вине которого в ДТП погибла женщина, суд в Башкирии вынес приговор

В суде установлено, что в апреле прошлого года подсудимый, управляя автомобилем марки Lada Vesta, врезался в Opel Astra. Пассажирка иномарки от полученных травм погибла на месте. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

После постановления Верховного суда о повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции водителю назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Прокуратура не согласна с приговором ввиду чрезмерной мягкости наказания и обжалует его.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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