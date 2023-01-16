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Вчера, 22:10

В Уфе молодая женщина сгорела вместе с домом

Вечером 16 января в Уфе загорелся жилой бревенчатый дом на улице Верхоянской.

В Уфе молодая женщина сгорела вместе с домом
В Уфе молодая женщина сгорела вместе с домом

Прибывшие экстренные службы потушили возгорание. К сожалению, не обошлось без жертв: в ходе тушения пожара было обнаружено тело 34-летней женщины. На месте пожара работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. 

Специалисты спасательного ведомства обратились к жителям региона с настоятельной просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя включать в одну розетку несколько электроприборов сразу, оставлять отопительные приборы без присмотра, держать их включенными всю ночь. Что касается курения в постели, это не просто вредная привычка, а верный способ остаться без крыши над головой или погибнуть.

При пожаре звоните 101 или 112.

Фото: МЧС РБ.

В Уфе молодая женщина сгорела вместе с домом
В Уфе молодая женщина сгорела вместе с домом
В Уфе молодая женщина сгорела вместе с домом
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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