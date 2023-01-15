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Вчера, 17:18

В Башкирии в автомобильной аварии погибли три человека

В результате автомобильной аварии погиб несовершеннолетний мальчик, сообщил на своей странице в социальных сетях главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии в автомобильной аварии погибли три человека
В Башкирии в автомобильной аварии погибли три человека

Авария произошла сегодня в Салаватском районе: в четвёртом часу дня на 10 км автодороги Кропачева — Месягутово — Ачит зарегистрировано ДТП с тремя погибшими.

«Столкнулись грузовая «Газель» и встречный «Черри Вери», - рассказал Владимир Севастьянов. - Удар был настолько сильным, что после столкновения «Газель» отбросило в стоящий грузовик «Мерседес», а «Черри» в припаркованный лесовоз «Volvo». В результате ДТП два пассажира с легкового автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. Двое госпитализированы в том числе 12-летний мальчик. Водителю «Газели» оказывают медицинскую помощь. Сейчас поступила информация, что несовершеннолетний скончался при транспортировке в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются».

Фото: соцсети Владимира Севастьянова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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