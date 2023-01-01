Только что потушен пожар в Уфе. Погибла пожилая пара

На место направлены силы и средства МЧС, другие экстренные службы. Пожар одноэтажного кирпичного дома размерами 15х10 метров к этим минутам потушен.

К сожалению, на месте пожара обнаружены двое погибших: женщина 1947 г.р. и мужчина, 1941 г.р., сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.