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Вчера, 11:46

Только что потушен пожар в Уфе. Погибла пожилая пара

Пожар случился сегодня, 1 января. Сообщение о пожаре на улице Воронежской в Уфе поступило в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан в 9 часов 56 минут.

Только что потушен пожар в Уфе. Погибла пожилая пара
Только что потушен пожар в Уфе. Погибла пожилая пара

На место направлены силы и средства МЧС, другие экстренные службы. Пожар одноэтажного кирпичного дома размерами 15х10 метров к этим минутам потушен.

К сожалению, на месте пожара обнаружены двое погибших: женщина 1947 г.р. и мужчина, 1941 г.р., сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.

Только что потушен пожар в Уфе. Погибла пожилая пара
Только что потушен пожар в Уфе. Погибла пожилая пара
Только что потушен пожар в Уфе. Погибла пожилая пара
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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