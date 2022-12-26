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На улице одного из сёл Башкирии нашли труп школьницы

Труп замерзшей 17-летней девушки-школьницы обнаружили сегодня, 26 декабря, на улице в селе Дуван-Мечетлино Мечетлинского района.

На улице одного из сёл Башкирии нашли труп школьницы
На улице одного из сёл Башкирии нашли труп школьницы

На теле подростка была верхняя одежда. На нем нет видимых телесных повреждений. Тело найдено недалеко от ворот частного дома, где жила девушка. Следком озвучил свою версию гибели: девушка могла замерзнуть, возвращаясь ночью домой.

Установление всех обстоятельств гибели подростка контролирует прокуратура республики. Она проверит «соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, а также исполнению родительских обязанностей», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным издания «Мечетлинская жизнь», школьница воспитывалась в приемной семье.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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