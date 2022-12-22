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В Башкирии жертвой ДТП с участием грузовика и «четырнадцатой» стал ещё один человек

Госпитализированный 21-летний водитель легковушки скончался в реанимационном отделении Нефтекамской больницы, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии жертвой ДТП с участием грузовика и «четырнадцатой» стал ещё один человек
В Башкирии жертвой ДТП с участием грузовика и «четырнадцатой» стал ещё один человек

Ранее мы сообщали, что 21 декабря в Краснокамском районе в результате столкновения грузовика и легковушки погиб пассажир последней, а ее водитель был госпитализирован. По уточненным данным, врачам не удалось спасти 33-летнего водителя «Лады».

Что касается самого ДТП, то, по словам очевидцев, водитель легковушки совершил столкновение на встречке при обгоне.

За минувшие сутки в республике зарегистрированы семь автоаварий, в которых два человека погибли и семеро получили травмы.

Фото и видео предоставлены главным госавтоинспектором республики.

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Автор:Артур СМОЛОВ
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