В Башкирии жертвой ДТП с участием грузовика и «четырнадцатой» стал ещё один человек

Ранее мы сообщали, что 21 декабря в Краснокамском районе в результате столкновения грузовика и легковушки погиб пассажир последней, а ее водитель был госпитализирован. По уточненным данным, врачам не удалось спасти 33-летнего водителя «Лады».

Что касается самого ДТП, то, по словам очевидцев, водитель легковушки совершил столкновение на встречке при обгоне.

За минувшие сутки в республике зарегистрированы семь автоаварий, в которых два человека погибли и семеро получили травмы.

Фото и видео предоставлены главным госавтоинспектором республики.