В Башкирии энергетики устранили последствия непогоды

С мест сообщают, что стены зданий, деревья, опоры, провода и грозотросы линий электропередачи покрылись толстой коркой льда. В лесных районах произошли многочисленные падения деревьев и веток на линии электропередачи, а в степных районах – «пляска» проводов, вызывающая обрыв вязок проводов и их перехлест.

За сутки сетевики провели 26 плавок гололеда на распределительных сетях, пять плавок на магистральных линиях электропередачи. Также было организовано механическое удаление наледи и снега.

За вчерашний день зафиксировано 169 отключений в распределительных сетях и два – на магистральных. Среднее время простоя составило 2 ч. 40 мин.

На утро 20 декабря в сетях группы компаний АО «БЭСК» были устранены все последствия ледяного дождя и полностью восстановлено энергоснабжение потребителей. Введенный по республике режим «Гололед» отменен. Впрочем в западных районах региона он сохранен до конца недели.