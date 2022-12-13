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В Стерлитамаке водитель-пенсионер «отправил» 21-летнего пешехода в больницу

«Травматичное» ДТП произошло сегодня утром в Стерлитамаке на Уфимском тракте.

В Стерлитамаке водитель-пенсионер «отправил» 21-летнего пешехода в больницу
В Стерлитамаке водитель-пенсионер «отправил» 21-летнего пешехода в больницу

На этом участке городской дороги 70-летний житель Ишимбайского района за рулём вазовской «семёрки» совершил наезд на 21-летнего жителя Зилаирского района.

Парень переходил дорогу по пешеходному переходу. Но не удалось – молодого человека госпитализировали с множественными травмами, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Всего за минувшие сутки в республике произошло три ДТП, в которых три человека получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 1 300 нарушений ПДД, задержали 22 нетрезвых водителей.

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД Республики Башкортостан.

В Стерлитамаке водитель-пенсионер «отправил» 21-летнего пешехода в больницу
В Стерлитамаке водитель-пенсионер «отправил» 21-летнего пешехода в больницу
В Стерлитамаке водитель-пенсионер «отправил» 21-летнего пешехода в больницу
Автор:Надежда РОМАНОВА
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