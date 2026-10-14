Минэкологии Башкирии изучило опыт завоза лошадей Пржевальского

Команда сотрудников министерства природопользования и экологии и ученых республики посетила центр репродукции лошади Пржевальского в Оренбургской области, чтобы изучить возможность завоза лошадей в Башкирию.

По словам руководителя минэкологии Нияза Фазылова, в соседнем регионе с 2015 года успешно разводят лошадь, занесенную в Красную книгу России как вероятно исчезнувший вид.

«Инфраструктура и энтузиазм команды центра репродукции впечатляют: 52 погонных километра ограждения по периметру, ежедневный мониторинг местонахождения животных, четко отлаженная племенная работа — есть фототека каждой лошади и информация об их родословной», — написал министр в своих социальных сетях.

Напомним, с предложением проработать возможность завоза лошади Пржевальского в Башкирии выступил Радий Хабиров. Глава республики положительно оценил результаты интродукции в республику зубров, проводимой в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», и предложил аналогичную инициативу для лошадей.