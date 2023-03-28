В Башкирии растёт численность диких зверей

По словам премьер-министра Андрея Назарова, в республике насчитывается 32 вида млекопитающих и 56 видов птиц, более 13 млн га охотничьих угодий (91 процент от площади региона).

Согласно данным госмониторинга, за последнее пять лет численность лося выросла в полтора раза - с 19 тыс. 400 до 30 тыс. 700 особей, косули сибирской - с 17 тыс. 200 до 29 тыс. 600 особей. Высока численность медведя — 2,4 тыс. особей, волка - более 600 особей, лисицы - более 9 тыс. особей.

- Основная наша задача – обеспечить сохранение диких животных, осуществлять учет их численности и регулирование, активно вести борьбу с браконьерством. Особое внимание необходимо уделить принятию мер по предотвращению возникновения очагов особо опасных заболеваний животных и птиц, - отметил он.

Премьер поручил министерству природопользования и экологии республики и Госкомитету республики по ветеринарии продолжить проведение мероприятий по недопущению возникновения очагов опасных заболеваний в дикой фауне.