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Сегодня, 10:25

В Башкирии открыли новую пещерную систему

Пещерная система протяженностью 5 394 метра открыта на территории природного парка «Зилим» в Башкирии. Спелеологи доказали, что пещеры Октябрьская и Леднева соединяются, сообщает пресс-служба отделения Русского географического общества в Башкортостане.

В Башкирии открыли новую пещерную систему
В Башкирии открыли новую пещерную систему

Ещё в 80-е годы прошлого столетия спелеологи пришли к выводу, что пещеры Киндерлинская (Победа), Октябрьская и Леднева, компактно расположенные на небольшой территории, – одна крупная спелеосистема. Но найти доказательства этого удалось совсем недавно.

– Группа Дмитрия Жданова начала работать в перспективных ходах пещеры Леднева, а ребята под руководством Сергея Рычагова двигались им навстречу из Октябрьской. В первый же день участники обеих групп услышали звук перфораторов товарищей, работающих в соседней пещере, – рассказывает руководитель спелеоклуба им. Валерия Нассонова Наталья Рычагова.

А уже на следующий день спелеологи нашли проход между пещерами Леднева и Октябрьской.

Спелеосистема Октябрьская – Леднева теперь занимает седьмое место среди самых протяженных пещер Урала и четвертое – в Башкирии.

Успех экспедиции вдохновил исследователей на новые открытия: в будущем они планируют доказать, что пещеры Октябрьская и Леднева соединяются с соседней Киндерлинской, и продолжить поиски новых входов, которые ведутся с 1976 года.

Фото предоставлено Русским географическим обществом Республики Башкортостан.

В Башкирии открыли новую пещерную систему
В Башкирии открыли новую пещерную систему
В Башкирии открыли новую пещерную систему
Автор:Надежда РОМАНОВА
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