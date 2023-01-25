В Башкирии открыли новую пещерную систему

Ещё в 80-е годы прошлого столетия спелеологи пришли к выводу, что пещеры Киндерлинская (Победа), Октябрьская и Леднева, компактно расположенные на небольшой территории, – одна крупная спелеосистема. Но найти доказательства этого удалось совсем недавно.

– Группа Дмитрия Жданова начала работать в перспективных ходах пещеры Леднева, а ребята под руководством Сергея Рычагова двигались им навстречу из Октябрьской. В первый же день участники обеих групп услышали звук перфораторов товарищей, работающих в соседней пещере, – рассказывает руководитель спелеоклуба им. Валерия Нассонова Наталья Рычагова.

А уже на следующий день спелеологи нашли проход между пещерами Леднева и Октябрьской.

Спелеосистема Октябрьская – Леднева теперь занимает седьмое место среди самых протяженных пещер Урала и четвертое – в Башкирии.

Успех экспедиции вдохновил исследователей на новые открытия: в будущем они планируют доказать, что пещеры Октябрьская и Леднева соединяются с соседней Киндерлинской, и продолжить поиски новых входов, которые ведутся с 1976 года.

Фото предоставлено Русским географическим обществом Республики Башкортостан.