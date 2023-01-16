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Вчера, 13:06

В Башкирии оборудовали 97 мест для Крещенских купаний

Самое большое количество купелей в республике подготовили в Мелеузовском районе – 9, следом за ним Уфа – с семью местами для купаний. Об этом на оперативке в правительстве сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

В Башкирии оборудовали 97 мест для Крещенских купаний
В Башкирии оборудовали 97 мест для Крещенских купаний

Но сначала он отметил, что за неделю в регионе случилось 135 пожаров, в которых были спасены 12 человек, трое – погибли. За неделю был отмечен один случай гибели на воде – на реке Ик, два жителя разбились насмерть, упав с высоты. Самое главное, что в который раз доказали свою полезность мини-сирены – пожарные извещатели, которыми оснащены уже 52 процента жилищного фонда Башкирии.

- За неделю благодаря тому, что сработали мини-сирены, нам удалось спасти в 4 пожарах 9 человек. Мы нацеливаемся до конца года нарастить количество пожарных извещателей в жилфонде региона на 10 процентов, - подчеркнул Фарит Гумеров.

К Крещенским купаниям в ночь с 18 на 19 января в республике готовят 97 купелей в 54 муниципалитетах, рядом с которыми будут дежурить спасатели, медики и полицейские. «Республика Башкортостан» уже писала подробно о местах для крещенского водного таинства в регионе.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:крещенские купаниякупелив городах и районахгкчспожарыгумеровмини-сиреныправительство рб
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