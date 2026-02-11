0 °С
Право
11 Февраля , 15:03

В Уфе будут судить участников массовой драки

Перед судом предстанут 19 человек, сообщает Следком Башкирии.

скриншот видео
Фото: скриншот видео

Обвинение в хулиганстве предъявили 19 молодым людям, среди которых шестеро иностранцев. Жители Уфы и приезжие стали участниками массовой драки в январе прошлого года.

Молодчики дважды сходились в битве. Сначала двое обвиняемых, культурно отдыхавшие в развлекательном заведении на Коммунистической, устроили драку с другими посетителями кафе. Затем, через пару дней, у входа в то же самое кафе разгорелась новая битва, но уже в расширенном составе – драчуны заручились поддержкой товарищей.

Как выяснили в прокуратуре, после массовой драки, во время которой в ход пошли подручные предметы, 16 человек получили телесные повреждения. Позже участников конфликта задержали при силовой поддержке Росгвардии.

Уголовные дела переданы на рассмотрение в Кировский районный суд.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: драка
