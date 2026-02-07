По факту покушения на убийство шестерых человек в Уфе возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено на 15-летнего подростка, ранившего сегодня, 7 февраля, в Уфе шесть человек — четырех студентов и двух полицейских, сообщает пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников ППС. Подросток причинил телесное повреждение и себе. В настоящее время он наряду с другими пострадавшими находится в медицинском учреждении.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками полиции. Проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и мотивов нападения.

Фото: пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.