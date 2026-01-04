-8 °С
Право
4 Января , 11:53

В Башкирии за день поймали 37 пьяных водителей

Статистикой правонарушений на дорогах поделились в ГИБДД.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

По словам главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, за минувшие сутки сотрудники ГАИ выявили 1138 нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы ДПС зафиксировали 54 нарушения перевозки детей, 13 фактов выезда на встречную полосу. 37 водителей попались в состоянии опьянения, двое из них совершили правонарушение повторно.

Ранее газета «Республика Башкортостан» сообщала, что 1 января в Башкирии задержали 64 пьяных автолюбителя. 2 января пьяными за рулем попались 60 водителей, 13 из которых задержали в Уфе.

Видео: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
