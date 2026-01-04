В Башкирии за день поймали 37 пьяных водителей

По словам главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, за минувшие сутки сотрудники ГАИ выявили 1138 нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы ДПС зафиксировали 54 нарушения перевозки детей, 13 фактов выезда на встречную полосу. 37 водителей попались в состоянии опьянения, двое из них совершили правонарушение повторно.

Ранее газета «Республика Башкортостан» сообщала, что 1 января в Башкирии задержали 64 пьяных автолюбителя. 2 января пьяными за рулем попались 60 водителей, 13 из которых задержали в Уфе.