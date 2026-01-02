В Башкирии за минувшие сутки задержаны 64 пьяных водителя

Всего инспекторы ДПС выявили около 800 нарушений Правил дорожного движения. В том числе они задержали 64 водителя, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Четверо из них были задержаны за это правонарушение повторно и теперь будут привлечены уже к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

Кроме того, сотрудники ГАИ зарегистрировали 26 фактов нарушения правил перевозки детей.

«Операция «Трезвый водитель» в республике продолжается. Сообщить о грубом факте нарушения ПДД можно по телефону «горячей линии» МВД по РБ: 8(347) 279-32-92 или в мессенджере телеграм @GIBDDRB_02bot», – напомнил Владимир Севастьянов.

Фото ТГ-канала В. Севастьянова.