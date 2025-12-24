-25 °С
Право
24 Декабря , 16:28

В Башкирии осудили внука, укравшего у бабушки деньги за погибшего на СВО сына

Вороватый родственник отделался условным сроком, сообщает республиканская прокуратура.

Виновным в краже в особо крупном размере признали жителя Стерлитамака, обокравшего свою 67-летнюю бабушку, проживающую в Аургазинском районе.

Горожанин несколько месяцев перечислял себе с телефона родственницы деньги, которые она получили за погибшего на СВО сына. По данным прокуратуры, внук с помощью банковского приложения похитил более 1,8 миллиона рублей.

На суде мужчину приговорили к четырем годам условного лишения свободы и четырехлетнему испытательному сроку. Также преступника обязали вернуть похищенные деньги.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
