В Башкирии осудили внука, укравшего у бабушки деньги за погибшего на СВО сына

Виновным в краже в особо крупном размере признали жителя Стерлитамака, обокравшего свою 67-летнюю бабушку, проживающую в Аургазинском районе.

Горожанин несколько месяцев перечислял себе с телефона родственницы деньги, которые она получили за погибшего на СВО сына. По данным прокуратуры, внук с помощью банковского приложения похитил более 1,8 миллиона рублей.

На суде мужчину приговорили к четырем годам условного лишения свободы и четырехлетнему испытательному сроку. Также преступника обязали вернуть похищенные деньги.