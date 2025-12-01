В Башкирии внук украл у бабушки деньги, полученные за погибшего в зоне СВО сына

В краже в особо крупном размере обвиняют 24-летнего жителя Стерлитамака. По данным государственного обвинителя, горожанин перевел себе 1,8 миллиона рублей с банковского счета своей бабушки, проживающей в Аургазинском районе.

Деньги сельчанка получила после гибели сына в зоне спецоперации. Внук, узнав о наличии у родственницы крупной суммы, залез в ее телефон и в течение трех месяцев перечислял себе деньги.

Мужчина полностью признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.