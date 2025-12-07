-16 °С
Облачно
Все новости
Право
7 Декабря , 13:35

В Башкирии бабушка заплатила около двух миллионов за свою доверчивость

В Стерлитамаке 73-летняя пенсионерка перечислила лжесотруднику пенсионного фонда все свои накопления, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Аферист позвонил пожилой женщине по телефону и сообщил, мол, сейчас в стране происходит «оцифровка пенсионных данных» и она должна продиктовать код из смс-сообщения. Это стало предлогом для дальнейших действий мошенников.

Все завершилось, как всегда: бабушка перевела все свои накопления – 1 миллион 750 тысяч рублей – на счета злоумышленников. И только через некоторое время, наконец, поняла, что ее обманули. Пришлось обращаться в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело.

«Напоминаем гражданам, что с вопросами, связанными с пенсией и другими социальными выплатами, необходимо обращаться лично в ближайшее отделение фонда, либо самостоятельно звонить в единый контактный центр Соцфонда России.

Нельзя сообщать посторонним личные данные, реквизиты карт, смс-коды, а также логины и пароли от своих аккаунтов. Кем бы неизвестные ни представлялись по телефону», – предупреждает пресс-служба региональной полиции.

Фото МВД по РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
