Право
5 Декабря , 12:04

В Уфе иностранцев, истязавших детей в частном интернате, отправили в колонию

Приговор по уголовному делу двух мигрантов вынес Ленинский районный суд города.

Виновными в похищении и истязании несовершеннолетних, а также в организации незаконной миграции признали двух иностранцев, проживающих в Уфе, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В феврале 2023 года приезжие открыли в нескольких съемных квартирах нелегальный интернат-медресе, где за деньги содержали и обещали обучать детей других мигрантов. Но, как выяснили в Следственном комитете Башкирии, все обучение заключалось в систематическом избиении и истязании 16 воспитанников возрастом от пяти до 15 лет.

Летом 2024 года один из детей сбежал. После этого к мигрантам нагрянули правоохранители. Детей освободили, а мужчин задержали и заключили под стражу. В ходе следствия стало известно, что один из иностранцев организовал незаконное пребывание в стране четырех нелегалов.

На суде одному из мигрантов дали 11 колонии строгого режима, второй отделался шестилетним сроком.

Видео: пресс-служба прокуратуры РБ
Видео: пресс-служба Следственного комитета РБ
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: уфа
