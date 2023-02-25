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Вчера, 13:53

В Башкирии парламент первым в России узаконил семейный бизнес

Госсобрание республики приняло в окончательном чтении проект закона «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

В Башкирии парламент первым в России узаконил семейный бизнес
В Башкирии парламент первым в России узаконил семейный бизнес

– Закон призван стимулировать развитие на территории нашей республики семейного бизнеса как особого сегмента малого и среднего предпринимательства со своей спецификой. Выделение семейных предприятий в особую правовую категорию позволит создать для них специальные экономические и организационные условия с тем, чтобы стимулировать их развитие и наиболее эффективно использовать потенциал семьи в интересах экономики. Не менее 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии по своей сути являются семейными предприятиями, – прокомментировал спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Семейное предприятие, по мнению Константина Толкачева, ориентируется на долгосрочные перспективы. В периметре семейного бизнеса формируется преемственность поколений, сохраняются традиции. Семейное предприятие дает возможность позиционировать и продвигать семейный бренд, который, как показывают маркетинговые исследования, вызывает у потребителей больше доверия. Стратегическое планирование деятельности семейных предприятий на многие годы вперед создаст спрос на долгосрочные кредитно-финансовые и инвестиционные инструменты.

По республиканскому закону органы госвласти смогут оказывать поддержку семейным предприятиям в случае их соответствия одному или нескольким условиям. После подписания закона главой республики он вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:закон о семейном бизнесепервый в россиигоссобрание рбконстантин толкачевмер господдержки предпринимательства
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