В отстреле лосей в Башкирии подозревают госслужащих из Оренбургской области

Браконьеров, убивших трёх лосей на границе Башкирии и Оренбургской области, задержали в минувшие выходные. Охотники-нелегалы пытались вывезти в соседний регион туши животных на двух снегоходах с санями. В пресс-службе минэклогии РБ сообщили, что у задержанных изъяли охотничье оружие, снегоходы и туши сохатых.

В социальных сетях появились жалобы жителей Оренбургской области с просьбой урезонить браконьеров, среди которых были государственные и муниципальные служащие региона. Оренбуржцы даже обратились к депутату Госдумы Нине Останиной. Народная избранница написала о ситуации в Следственный комитет.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил башкирскому Следственному комитету взять на контроль расследование обстоятельств незаконной охоты. При наличии оснований действиям чиновников дадут правовую оценку.