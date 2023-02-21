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Сегодня, 10:18

В отстреле лосей в Башкирии подозревают госслужащих из Оренбургской области

Обстоятельства расследования незаконной охоты на границе двух регионов взял на контроль председатель Следкома Александр Бастрыкин.

пресс-служба минэкологии РБ
Фото:пресс-служба минэкологии РБ

Браконьеров, убивших трёх лосей на границе Башкирии и Оренбургской области, задержали в минувшие выходные. Охотники-нелегалы пытались вывезти в соседний регион туши животных на двух снегоходах с санями. В пресс-службе минэклогии РБ сообщили, что у задержанных изъяли охотничье оружие, снегоходы и туши сохатых.

В социальных сетях появились жалобы жителей Оренбургской области с просьбой урезонить браконьеров, среди которых были государственные и муниципальные служащие региона. Оренбуржцы даже обратились к депутату Госдумы Нине Останиной. Народная избранница написала о ситуации в Следственный комитет.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил башкирскому Следственному комитету взять на контроль расследование обстоятельств незаконной охоты. При наличии оснований действиям чиновников дадут правовую оценку.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:незаконная охотаследственный комитет
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