В Башкирии браконьер убил медведя прямо во время спячки

Троих мужчин в возрасте 35, 38 и 54 лет задержали полицейские во время рейда неподалёку от деревни Байгазино Бурзянского района республики.

Злоумышленники разделывали тушу медведя, незаконно убитого одним из них прямо в берлоге. 54-летний сельчанин не мог справиться с разделкой сам, поэтому пригласил для этого двоих приятелей.

Полицейские изъяли у браконьеров два охотничьих ружья, более 20 патронов, нож и тушу косолапого. В пресс-службе МВД сообщили, что в отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.