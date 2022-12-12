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Сегодня, 17:00

В Башкирии браконьер убил медведя прямо во время спячки

Преступника и его подельников поймали во время разделки туши убитого зверя.

пресс-служба МВД РБ
Фото:пресс-служба МВД РБ

Троих мужчин в возрасте 35, 38 и 54 лет задержали полицейские во время рейда неподалёку от деревни Байгазино Бурзянского района республики.

Злоумышленники разделывали тушу медведя, незаконно убитого одним из них прямо в берлоге. 54-летний сельчанин не мог справиться с разделкой сам, поэтому пригласил для этого двоих приятелей.

Полицейские изъяли у браконьеров два охотничьих ружья, более 20 патронов, нож и тушу косолапого. В пресс-службе МВД сообщили, что в отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдбурзянский районбраконьер
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