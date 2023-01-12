В Башкирии возбудили уголовное дело за перебои в подаче электроэнергии

Проверку по многочисленным фактам отключения электричества в селе Нагаево провела прокуратора. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, в морозные дни в селе зафиксированы аварийные отключения, связанные с перегрузкой сетей.

Выяснилось, что муниципалитет не выполняет в должном объёме организацию электроснабжения населения. А количество энергетических сооружений, не соответствует норме для предоставления нужного количества энергоресурсов.

После прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье халатность.

Напомним, жалобы жителей на многочасовые отключения электричества начали поступать с первыми морозными днями в декабре прошлого года. В январские морозы люди также сидели без света.