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Вчера, 16:17

Три коммунальные аварии оставили без тепла и света 2,3 тысячи жителей Башкирии

Крупные аварийные отключения энерго- и теплоснабжения  произошли в республике на прошедшей неделе. Сегодня, 5 декабря, на оперативном совещании правительства в ЦУРе и.о. министра ЖКХ региона Ирина Голованова сообщила их причины.

Три коммунальные аварии оставили без тепла и света 2,3 тысячи жителей Башкирии
Три коммунальные аварии оставили без тепла и света 2,3 тысячи жителей Башкирии

Руководитель министерства остановилась на отключениях ресурсов, которые превысили допустимые нормативы. Жильцы населенных пунктов оставались без тепла и света от 5 часов 43 минут до 17 часов 44 минут.

- 30 ноября в селе Иглино (райцентр Иглинского района) из-за перепада напряжения вышел из строя переключатель электроснабжения, в результате без отопления остались 304 жильца 146 частных домов, - сообщила Ирина Голованова. – 1 декабря в поселке Ново-Булгаково (Уфимский район) в ходе осмотра специалисты обнаружили, что нагревается кабель трансформаторной подстанции. Затем была выяснена причина – подземное повреждение кабеля. 120 жильцов одного многоквартирного дома 7,5 часа провели без тепло- и электроснабжения.

3 декабря из-за высокой нагрузки на электросети в селе Нагаево (Октябрьский район Уфы) произошел сбой электроники в распределительной подстанции. В результате почти на 18 часов тепло и электричество отключили в 546 индивидуальных домах. Авария коснулась 1911 человек.

Как отметил и.о. председателя госкомитета по ЧС региона Кирилл Первов, в систему 112 поступило 443 обращения об отключении электроэнергии в поселке Нагаево (всего за неделю было принято свыше 45 тысяч звонков).

- Администрация Уфы организовала в школе села Нагаево пункт обогрева и организовала горячее питание для жителей, этой возможностью воспользовались 32 человека, - добавил Кирилл Первов.

Напомним, необходимых для нормальной жизни энергоресурсов в северной части этого села не было 3 и 4 декабря.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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