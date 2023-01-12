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Сегодня, 15:05

Глава Башкирии поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Руководитель республики Радий Хабиров поздравил коллектив и ветеранов надзорного ведомства с Днем работника прокуратуры РФ и вручил госнаграды.

Глава Башкирии поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

«Прокуратура республики стабильно входит в число эффективных служб по стране. В минувшем году нам сообща пришлось отвечать на такие серьезные вызовы, как санкции, военная спецоперация, а также экономическая мобилизация. В этих условиях ваше ведомство контролировало выполнение обязательств, качество социальной и медицинской помощи», – подчеркнул глава республики.

Ралий Хабиров напомнил, какая важная роль отводится прокуратуре в области развития экономики. И то, что республика в числе лучших регионов Национального инвестиционного рейтинга, есть заслуга и ведомства. При этом он заметил: ключевая задача прокурорской службы – борьба с преступностью и противодействие коррупции. Здесь трудно переоценить важность роли координатора правоохранительной работы в республике, которая возложена на надзорное ведомство.

В завершение своей приветственной речи глава региона пожелал виновникам торжества успехов, мира и благополучия.

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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