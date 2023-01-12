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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отключения электричества в Иглинском районе Башкирии

Председатель Следственного комитета России отреагировал на многочисленные жалобы жителей муниципалитета.

bashkirenergo.ru
Фото:bashkirenergo.ru

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по фактам перебоев с энергоснабжением в Иглинском районе.

В пресс-службе ведомства сообщили, что 8 января в муниципалитете 130 домохозяйств остались без электричества. Подачи энергии не было более 10 часов. Также жители района с начала зимы неоднократно жаловались на перебои с электричеством.

В рамках уголовного дела по оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи устанавливают обстоятельства и причины постоянных перебоев. Ответственным за энергоснабжение лицам дадут правовую оценку.

Напомним, уголовное дело за перебои в подаче электричество возбудили также в Октябрьском районе Уфы.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:следственный комитетотключение электроэнергиииглинский район
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