В Башкирии водителю, сбившему насмерть четырёх девушек, дали 13 лет лишения свободы

23-летнего жителя Бакалинского района признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, жуткое ДТП произошло 18 июня этого года. Молодой водитель за рулём «Ауди А5» на объездной дороге села Бакалы сбил четырёх девушек, одна из которых была несовершеннолетней. От полученных травм все четверо скончались. На момент аварии скорость автомобиля составляла около 110 километров в час, сам водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил виновника ДТП к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также бакалинца лишили права управления транспортными средствами на три года и обязали выплатить компенсацию морального вреда по 1 миллиону рублей в пользу каждого потерпевшего.