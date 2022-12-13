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Сегодня, 11:06

В Башкирии участок дороги, на котором насмерть сбили четырёх девушек, оборудуют тротуаром

Обустроить пешеходную зону дорожные службы обязала прокуратура Бакалинского района.

В Башкирии участок дороги, на котором насмерть сбили четырёх девушек, оборудуют тротуаром
В Башкирии участок дороги, на котором насмерть сбили четырёх девушек, оборудуют тротуаром

Участок автомобильной дороги в Бакалинском районе после смертельного ДТП с четырьмя девушками проверила местная прокуратура. По данным надзорного ведомства, проектом тротуар не предусмотрен. Но рядом с дорогой находятся торговый центр и рынок, а также регулярно проходят ярмарки. Движение на опасном участке при этом оживлённое.

По требованию прокуратуры Управление дорожного хозяйства республики обязали внести изменения в проект и обустроить тротуар.

Напомним, смертельная авария произошла 18 июля на объездной дороге села Бакалы. 23-летний местный житель за рулём «Ауди А5» сбил четырёх девушек, одна из которых была несовершеннолетней.

Молодому автолюбителю, севшему пьяным за руль, предъявили обвинение. Дело рассматривает суд.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:бакалинский районпрокуратурадтп
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