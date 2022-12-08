Министр внутренних дел Башкирии ушёл в отставку

Как пояснили в пресс-службе башкирской полиции, они не уполномочены давать комментарии по таким поводам. Однако на официальном сайте ведомства в рубрике «Руководство» внесены изменения: в качестве врио министра внутренних дел по РБ назван генерал-майор полиции Артур Сайфуллин.

Напомним, что генерал-лейтенант полиции Роман Деев был назначен министром внутренних дел по РБ в мае 2017 года. Прежде, с 2012 года, занимал должность начальника УМВД России по Забайкальскому краю.

Роман Викторович Деев родился 8 сентября 1966 года в Тамбове, служит в органах внутренних дел с 1983 года. В 1987 — окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «Правоведение».