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Вчера, 16:00

Министр внутренних дел Башкирии ушёл в отставку

Указ об отставке главы МВД по РБ Романа Деева на днях подписал президент страны Владимир Путин. Тем же указом заместителем министра регионального ведомства назначен Айдар Зубаиров, который ранее занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка, сообщил нашему изданию источник.

Министр внутренних дел Башкирии ушёл в отставку
Министр внутренних дел Башкирии ушёл в отставку

Как пояснили в пресс-службе башкирской полиции, они не уполномочены давать комментарии по таким поводам. Однако на официальном сайте ведомства в рубрике «Руководство» внесены изменения: в качестве врио министра внутренних дел по РБ назван генерал-майор полиции Артур Сайфуллин.

Напомним, что генерал-лейтенант полиции Роман Деев был назначен министром внутренних дел по РБ в мае 2017 года. Прежде, с 2012 года, занимал должность начальника УМВД России по Забайкальскому краю.

Роман Викторович Деев родился 8 сентября 1966 года в Тамбове, служит в органах внутренних дел с 1983 года. В 1987 — окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «Правоведение».

 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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