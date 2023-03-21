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Радий Хабиров: Важно слышать людей. И доносить до них достоверные сведения

Глава республики Радий Хабиров выступил на окружном совещании по вопросам информационной безопасности общества и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в Ульяновске, сообщает его пресс-служба.

Радий Хабиров: Важно слышать людей. И доносить до них достоверные сведения
Радий Хабиров: Важно слышать людей. И доносить до них достоверные сведения

В совещании, которое провёл Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, приняли участие полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов ПФО. Они рассмотрели меры по пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, распространению заведомо ложной информации, обсудили повышение правовой грамотности жителей.

– Актуальность вопроса очевидна для ПФО и для всей страны. Сегодня в нашем обществе происходят серьёзные социальные, политические и коммуникационные преобразования, которые вызваны геополитической напряженностью, проведением специальной военной операции и растущим влиянием интернета, – отметил Игорь Комаров.

Радий Хабиров в своём выступлении доложил о механизмах взаимодействия с жителями, выстраивании обратной связи населения с министерствами и ведомствами, борьбе с недостоверной информацией.

– В информационном поле идёт серьёзная информационная борьба за умы и сердца молодёжи. В этой работе есть своя стратегия и тактика, свои хитрости. Мы обменялись с другими регионами накопленным опытом по противодействию распространению недостоверной информации и фейков, – отметил после совещания Радий Хабиров. – При этом нужно уметь и творчески доносить достоверные сведения до наших жителей. Мы стараемся слышать их мнение и волнующие вопросы, разъяснять нашу работу. Важно обеспечить для них возможность всегда получать проверенную и актуальную информацию.

Фото: сайт glavarb.ru

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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