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Радий Хабиров показал памятник Александру Грибоедову в Иране

Глава республики в рамках визита официальной делегации Башкирии в Иран провел небольшую экскурсию по территории Посольства РФ в ИРИ.

Радий Хабиров показал памятник Александру Грибоедову в Иране
Радий Хабиров показал памятник Александру Грибоедову в Иране

На своей странице в соцсетях Радий Хабиров опубликовал видео рядом с памятником великому российскому литератору и дипломату Александру Грибоедову, помимо прочему еще и автору знаменитой пьесы «Горе от ума».

 - Это историческое место, именно здесь в Тегеране недавно назначенный министром-резидентом (послом) в Иране Александр Грибоедов трагически погиб вместе с десятком других дипломатических работников русской миссии, - рассказал Радий Хабиров.

 

Фото скрин видео со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:официальный визит башкирии в иранпосольство рф в ириалександр грибоедоврадий хабиров
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