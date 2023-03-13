Радий Хабиров показал памятник Александру Грибоедову в Иране

На своей странице в соцсетях Радий Хабиров опубликовал видео рядом с памятником великому российскому литератору и дипломату Александру Грибоедову, помимо прочему еще и автору знаменитой пьесы «Горе от ума».

- Это историческое место, именно здесь в Тегеране недавно назначенный министром-резидентом (послом) в Иране Александр Грибоедов трагически погиб вместе с десятком других дипломатических работников русской миссии, - рассказал Радий Хабиров.

Фото скрин видео со страницы Радия Хабирова в соцсетях.