Создание Госфонда помощи семьям участников СВО выведет работу региональных структур на более высокий уровень

Так, советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из РБ Алик Камалетдинов отметил, что в республике сегодня произошло объединение властей, предприятий, жителей, общественных объединений в активной помощи военнослужащим региона, находящимся в зоне СВО.

- Создание фонда выведет эту работу на более высокую ступень, систематизирует ее на уровне страны. Это позволит взять под полный контроль работу с семьями погибших военнослужащих и с военнослужащими, которые уже возвращаются домой, - считает Алик Камалетдинов.

Создание Госфонда назвала очень своевременной министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

- Сейчас я нахожусь в Нефтекамске, здесь в течение двух недель должен быть организован центр по поддержке участников СВО и членов их семей. Такие центры появвятся по всей республике. Ранее возникал вопрос по поводу источника финансирования для оказания помощи участникам СВО, в ходе Послания Федеральному собранию Президент России дал на него ответ,– прокомментировала инициативу президента страны Ленара Иванова.

Как известно, 21 февраля президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию. Оно было посвящено, в том числе, вопросам социальной поддержки участников СВО.