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Сегодня, 19:12

Олег Галин: Это была уверенная речь с установкой не просто на победу – на процветание

Председатель общественной организации морских пехотинцев Республики Башкортостан «Витязь», ветеран МВД, член совета по правам человека при главе республики Олег Галин впечатлен уверенным тоном и установкой на продвижение страны вперед, которые он отметил в Послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию.

Олег Галин: Это была уверенная речь с установкой не просто на победу – на процветание
Олег Галин: Это была уверенная речь с установкой не просто на победу – на процветание

Парадигма считывалась четко – мы сильнейшая страна, мы ни в чем себе не отказываем, нам не свойственен экономический спад (да, он был, но только во втором квартале прошлого года), а сейчас мы пошли в рост. Особенно ценна социальная поддержка, которая только набирает обороты: увеличение МРОТ, выплаты многодетным семьям. И вот новое предложение президента, которое прозвучало сегодня: он призвал правительство подумать, как стимулировать гражданские инвестиции населения и предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей.

Главное, что страна воспользовалась целиком внутренними резервами. Только госпакет мер поддержки и стабилизации оценивается в триллион рублей. И это не эмиссионная политика – все на прочной рыночной базе, – сказал сегодня Путин.

Кстати, в качестве социальной составляющей поддерживаю предложение руководителя страны о создании государственного фонда, который будет адресно помогать ветеранам и семьям погибших участников СВО. Президент говорил о закреплении за каждым персонального работника. И здесь, на мой взгляд, надо уберечься от подмены и наделения куратора статусом социального работника.

Государственный фонд – это своего рода «единое окно» – за ним и материальная поддержка, и психологическая, и юридическая. Куратор ветерана должен быть очень подкованным специалистом, чтобы в его руках ветеран или семья чувствовали себя беззаботно, ни в чем не нуждались.

Работы впереди много, но она выполнима, потому что есть уверенность в завтрашнем дне, есть не просто стабильность, а мотивация, что всё у нас получится и преумножится. Такие мысли возникают после сегодняшнего Послания президента страны к Федеральному собранию.

И как сказал президент – Россия ответит на любой вызов, потому что мы единый народ, правда за нами. Мы победим!

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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