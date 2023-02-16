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Вчера, 19:36

Депутаты Башкирии доработали для Госдумы законопроект о запрете чайлдфри в стране

Депутаты Госсобрания Башкирии повторно предложат Госдуме РФ законопроект о чайлдфри. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

Депутаты Башкирии доработали для Госдумы законопроект о запрете чайлдфри в стране
Депутаты Башкирии доработали для Госдумы законопроект о запрете чайлдфри в стране

Депутаты Башкирии уже вносили этот законопроект в Госдуму в сентябре прошлого года, однако тогда он был отклонен и возвращен на доработку. Теперь все полученные замечания устранены и нормативный акт можно рассматривать дальше, считают региональные парламентарии.

– Документ в его прежней редакции уже был одобрен Советом законодателей России и концептуально поддержан профильным комитетом. Теперь мы доработали понятийную часть, четкие определения облегчают применение правовой нормы на практике. Идеология чайлдфри противоречит государственной политике нашей страны, которая базируется на традиционных семейных ценностях, - считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Как отмечают депутаты республики, в последнее время проблема чайлдфри только возросла. В стране было принято несколько документов, запрещающих пропаганду нетрадиционных отношений. Так что предлагаемый ими законопроект полностью соответствует информационной политике государства.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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