Депутаты Башкирии доработали для Госдумы законопроект о запрете чайлдфри в стране

Депутаты Башкирии уже вносили этот законопроект в Госдуму в сентябре прошлого года, однако тогда он был отклонен и возвращен на доработку. Теперь все полученные замечания устранены и нормативный акт можно рассматривать дальше, считают региональные парламентарии.

– Документ в его прежней редакции уже был одобрен Советом законодателей России и концептуально поддержан профильным комитетом. Теперь мы доработали понятийную часть, четкие определения облегчают применение правовой нормы на практике. Идеология чайлдфри противоречит государственной политике нашей страны, которая базируется на традиционных семейных ценностях, - считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Как отмечают депутаты республики, в последнее время проблема чайлдфри только возросла. В стране было принято несколько документов, запрещающих пропаганду нетрадиционных отношений. Так что предлагаемый ими законопроект полностью соответствует информационной политике государства.