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Вчера, 21:27

В Башкирии увековечат память первого президента Рахимова

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

В указе отмечается, что именем Рахимова назовут Башкирскую республиканскую гимназию-интернат № 3 и Башкирскую гимназию в селе Мраково. Отмечается, что правительство Башкирии внесет предложения о присвоении имени первого президента республики региональному образовательному учреждению, а администрация Уфы – одной из центральных улиц города.

В дополнение к этому в Уфе установят памятник Муртазе Губайдулловичу Рахимову и мемориальную доску на доме, где он проживал. В его родной деревне Таваканово Кугарчинского района будет открыт музей.

Сбор фонда материалов о Рахимове начнет осуществлять Национальный музей РБ, к 90-летию со дня рождения М.Г. Рахимова будет выпущена посвященная первому президенту республики биографическая энциклопедия.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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